Business news: Tanzania, Afdb stanzia 55 milioni di dollari per sostenere riforme economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato lo stanziamento di 55 milioni di dollari per sostenere l'attuazione delle riforme volte a rafforzare la competitività economica della Tanzania e la partecipazione del settore privato alla crescita del paese. Queste riforme, si legge in una nota dell’istituto con sede ad Abidjan, porteranno a un'economia più vivace e miglioreanno le condizioni di vita dei tanzaniani, in particolare delle persone più povere e vulnerabili, favorendo l’inclusione di donne e giovani. “Il settore privato della Tanzania è dominato da piccole imprese attive principalmente nell'agricoltura”, ha affermato Abdoulaye Coulibaly, direttore della governance e del dipartimento per la Gestione delle finanze pubbliche dell’Afdb. “Rafforzando il quadro normativo, il settore privato del paese avrà gli incentivi necessari per partecipare pienamente all'economia, in particolare nelle opportunità di investimento trasversali che promuovono la crescita e la trasformazione”, ha aggiunto. (Res)