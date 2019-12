Business news: Imprese, cinese Xiaomi ha aperto secondo negozio al dettaglio in Kenya

- Il produttore di smartphone cinese Xiaomi ha ampliato la sua presenza in Kenya aprendo il suo secondo negozio al dettaglio. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Kevin Zheng, manager per la regione Africa, ha dichiarato a "Xinhua" che il negozio Mi Home renderà disponibili ai consumatori locali smartphone e prodotti digitali intelligenti del marchio Xiaomi. "In futuro, prevediamo di aprire più punti vendita sia in Kenya che nel resto dell'Africa, al fine di soddisfare la crescente domanda di prodotti elettronici di qualità", ha detto Zheng. (Res)