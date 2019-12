Business news: Sudan-Sud Sudan, accordo su transito petrolio prorogato fino al marzo 2022

- I governi di Sudan e Sud Sudan hanno firmato un’intesa che prevede la proroga dell'attuale accordo sul transito del petrolio e altri accordi economici correlati fino al marzo 2022. L’accordo, come riferisce l’agenzia di stampa “Suna”, prevede che il Sud Sudan paghi una tassa di 26 dollari per ogni barile di petrolio che passa attraverso il gasdotto sudanese gestito dal consorzio Petrolines for Crude Oil, appartenente alla Greater Nile Petroleum Operating Company, e di 24,1 dollari per ogni barile di petrolio trasportato attraverso la l’operatore Bashayer Pipeline, controllato da Petrodar Operating. “L'accordo rappresenta un grande passo per rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel settore petrolifero e del gas attraverso uno spirito di fratellanza e cooperazione per l'interesse dei due paesi”, ha affermato il ministro sudanese dell'Energia e delle miniere Adil Ali Ibrahim, che ha firmato l’accordo con il ministro del petrolio sud sudanese Awou Daniel Chuang. “L'accordo rafforzerà anche la cooperazione per aumentare la produzione di petrolio nel Sud Sudan e stabilire progetti economici più grandi a beneficio dei due paesi”, ha aggiunto. (Res)