Business news: Costa d’Avorio, banca Nsia e Afd firmano accordo da 7,5 milioni di euro per sostegno a progetti eco-responsabili

- La banca ivoriana Nsia ha firmato un accordo di finanziamento per un importo di 5 miliardi di franchi Cfa (7,5 milioni di euro) con l'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd) nell'ambito dell’Iniziativa “Scegli l'Africa”, lanciata nel 2019. L’accordo, si legge in una nota dell’istituto di credito, è stato finalizzato in occasione della recente visita del presidente francese Emmanuel Macron in Costa d’Avorio e mira a incoraggiare la nascita di progetti imprenditoriali eco-responsabili in Costa d’Avorio. Lanciata nel marzo 2019 a Dakar, l'iniziativa “Scegli l’Africa” è un programma avviato dal governo francese e attuato da Proparco, la consociata di Afd dedicata al settore privato con l’obiettivo di accelerare la crescita delle piccole e medie imprese. Il progetto ha dotazione di 2,5 miliardi di euro da destinare al sostegno degli imprenditori africani fino al 2022. (Res)