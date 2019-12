Business news: Nnpc acquisisce controllo di Chevron Nigeria

- La compagnia petrolifera statale della Nigeria, Nnpc, prevede di aumentare dal 20 al 60 per cento il suo capitale azionario nella società Chevron NIgeria. In base all’accordo, riferisce la stampa nigeriana, Nnpc acquisterà da Chevron le quote di una raffineria di gas liquido situata a circa 100 chilometri a sud-est di Lagos, capitale economica del paese. L'impianto, che produce diesel sintetico, gas di petrolio liquefatto (Gpl) e nafta da gas naturale utilizzando la tecnologia della compagnia sudafricana Sasol, eroga attualmente circa 33 mila barili al giorno. Entrato in funzione a metà 2014, con un ritardo di anni, lo stabilimento è costato 10 miliardi di dollari, quattro volte la stima originale. In passato Chevron ha più volte manifestato la sua intenzione di vendere alcune delle sue attività per concentrarsi sulla crescita della sua produzione di gas da scisti negli Stati Uniti. (Res)