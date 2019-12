Business news: Giappone, Bce, attività economica modesta, crescerà moderatamente nel breve periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Giappone, l’attività economica "rimane modesta e dovrebbe continuare a crescere moderatamente nel medio periodo". E' quanto si legge nel Bollettino economico n. 8 del 2019 della Banca centrale europea. "Il Pil in termini reali è cresciuto dello 0,4 per cento nel terzo trimestre del 2019 (sul periodo corrispondente), rispetto allo 0,5 per cento del trimestre precedente. La solida domanda interna, sostenuta dagli investimenti privati delle aziende in settori diversi dall’edilizia residenziale e dall’anticipo della spesa che ha preceduto l’aumento dell’Iva entrato in vigore il primo ottobre, è stata in parte compensata - evidenzia il documento - dalle esportazioni deboli e dalla correzione delle scorte, nonché da rimborsi per il risultato relativamente forte conseguito nel secondo trimestre (in parte in conseguenza del prolungato periodo di vacanza legato ai festeggiamenti per la successione imperiale)". (Rin)