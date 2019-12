Business news: Mongolia, raggiunti i mille treni merci di collegamento Cina-Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei treni merci Cina-Europa che transitano per la Mongolia ha superato per la prima volta quota mille. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" citando l'operatore ferroviario nazionale del paese. Circa 1.450 treni merci Cina-Europa hanno attraversato il territorio mongolo dall'inizio di quest'anno, secondo la ferrovia di Ulaanbaatar. Secondo quanto annunciato dalle autorità ad agosto, il numero dei treni merci Cina-Europa via Mongolia avrebbe dovuto raggiungere quota 1.300 entro la fine dell'anno. Un totale di 556 treni merci Cina-Europa hanno viaggiato attraverso la Mongolia nel 2017 e il numero ha raggiunto 856 nel 2018. Lanciata nel 2011, la rete di trasporto ferroviario di merci Cina-Europa è una parte cruciale dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). (Cip)