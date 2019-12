Business news: Cina, profitti industriali in crescita del 5,4 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle principali industrie cinesi hanno registrato un rimbalzo del 5,4 per cento su base annua a novembre, il ritmo più veloce degli otto mesi, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). "La crescita ha invertito il calo del 9,9 per cento in ottobre e ciò è dovuto principalmente alla crescita accelerata della produzione e delle vendite, unita alla più lenta contrazione dei prezzi industriali alle porte di fabbrica", secondo Zhu Hong, statistico presso l'Nbs. Per il periodo gennaio-novembre, i profitti delle principali aziende industriali sono scesi del 2,1 per cento a 5.610 miliardi di yuan (802,8 miliardi di dollari), restringendo di 0,8 punti percentuali rispetto a quello nei primi dieci mesi. (Cip)