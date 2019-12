Business news: il 30 dicembre Tesla consegnerà prime auto Modello 3 prodotte da mega fabbrica di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica di produzione di auto elettriche statunitense Tesla inizierà a consegnare le prime auto prodotte in Cina lunedì 30 dicembre. Le prime 15 unità di berline Modello 3 assemblate nel nuovo stabilimento di Shanghai - la sua prima fabbrica al di fuori degli Stati Uniti - verranno consegnate ai dipendenti della società il 30 dicembre, secondo quanto riferito da un rappresentante di Tesla. Nei giorni scorsi era stato annunciato che Tesla ha concordato con un gruppo di banche cinesi un nuovo finanziamento da dieci miliardi di yuan (1,4 miliardi di dollari) della durata di cinque anni per la mega fabbrica di Shanghai. Lo riferisce la stampa internazionale che cita fonti a conoscenza con la questione. China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China e Shanghai Pudong Development Bank sarebbero tra le banche che hanno accettato di fornire il sostegno finanziario a Tesla, secondo la fonte. Le banche cinesi all'inizio di quest'anno avevano già offerto a Tesla una struttura di 12 mesi fino a 3,5 miliardi di yuan (oltre 499 milioni di dollari), che dovrebbe essere rimborsata il 4 marzo 2020, secondo un deposito fatto dalla casa automobilistica alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. (Cip)