Business news: prestito saudita da 250 milioni di dollari per raffineria di Augusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'investimento saudita Apicorp (Arab Petroleum Investments Corporation) ha erogato due prestiti del valore complessivo di 250 milioni di dollari alla Sonatrach Petroleum Investment Corporation (Spic), filiale del gruppo petrolifero algerino Sonatrach, destinati alla Sonatrach Raffineria Italiana di Augusta. Secondo quanto riferisce Apicorp, una quota di prefinanziamento bilaterale di 100 milioni di dollari consentirà di svolgere opere di manutenzione della raffineria di Augusta, acquistata nel dicembre del 2018 da Sonatrach e venduta da ExxonMobil. Il secondo prestito di 150 milioni di dollari è destinato all'acquisto di petrolio dal colosso saudita Saudi Aramco da parte di Sonatrach Raffineria Italiana. Apicorp si impegna "a sostenere e finanziare Sonatrach nella sua prima acquisizione all'estero. Questo fa parte della nostra missione, che è quella di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo del settore energetico nei nostri paesi membri e di contribuire alla loro diversificazione ed espansione geografica", ha dichiarato Ahmed Ali Attiga, Ceo di Apicorp. Attiga ha aggiunto: "Come partner finanziario riconosciuto del settore energetico regionale, siamo fedeli alla nostra missione fornendo sostegno all'Algeria e agli altri Stati membri, offrendo le soluzioni finanziarie più adeguate a questo settore essenziale". Da parte sua, Nordine Bouteldja, amministratore delegato di Spic, ha dichiarato: “Il nostro investimento strategico nella raffinazione internazionale attraverso la Raffinera Italiana Sonatrach contribuisce a soddisfare la domanda locale di energia e a superare gli squilibri nelle riserve petrolifere". Secondo Bouteldja l'investimento di Augusta "è essenziale nei nostri sforzi per diversificare le nostre risorse energetiche e garantire un approvvigionamento affidabile di petrolio greggio, al fine di soddisfare la domanda locale di energia e correggere gli squilibri nella fornitura di petrolio interna". Situata ad Augusta, in Sicilia, Sonatrach Raffineria Italiana è un complesso di raffinazione integrato, collegato alle principali rotte marittime del Mediterraneo. Ha un tasso di conversione di 200.000 barili al giorno e può produrre una vasta gamma di prodotti a valle, tra cui benzina, distillati, oli combustibili, lubrificanti, asfalti e prodotti chimici. (Ala)