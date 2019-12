Business news: Tunisia chiede riduzione del 10 per cento dei prezzi di petrolio e gas algerino

- I governi tunisino e algerino sono nel mezzo di negoziati per raggiungere un accordo a lungo termine che garantirà alla Tunisia una riduzione del 10 per cento del prezzo sugli acquisti di petrolio e gas dal suo vicino algerino. Secondo quanto riporta il quotidiano tunisino "al Anwar", nella sua edizione di oggi 27 dicembre, i negoziati stanno avanzando tra i due paesi. La Tunisia, da parte sua, vuole stabilire un accordo a lungo termine che sostenga il percorso del partenariato economico e raggiunga il livello delle relazioni storiche che la uniscono all'Algeria. La stessa fonte ha affermato che l'Algeria ha indicato la propria disponibilità a concedere alla Tunisia una riduzione del 3,5 per cento rispetto ai prezzi del mercato internazionale, mentre la Tunisia cerca una riduzione del 10 per cento. (Tut)