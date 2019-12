Business news: Zambia, compagnia statale Zesco annuncia aumento prezzo elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale di distribuzione dell’energia elettrica dello Zambia, Zesco, aumenterà per cento il prezzo dell'elettricità per i clienti residenziali e commerciali a partire dal mese prossimo nel tentativo di coprire i costi operativi per colmare la carenza di elettricità nel paese. Lo ha reso noto in un comunicato il Comitato per la regolamentazione energetica dello Zambia. “Zesco sta affrontando seri problemi finanziari in termini di redditività, liquidità, solvibilità ed efficienza”, si legge nella nota. Secondo quanto riferito lo scorso 12 dicembre da Zesco, la carenza di energia elettrica in Zambia è aumentata a 810 megawatt (Mw) nel mese di novembre rispetto ai 750 Mw di settembre, di qui la necessità per la compagnia di ottenere nuovi fondi per commissionare al più presto la costruzione di nuove centrali elettriche per colmare il divario energetico. Il mese scorso la compagnia statale dello Zambia ha annunciato nuove interruzioni di corrente della durata di 15 ore al giorno per un tempo indefinito. In precedenza Zesco aveva annunciato tagli di corrente affermando che riparazioni erano in corso in una centrale termoelettrica di proprietà della società Maamba Collieries, che a sua volta aveva affermato che i tagli erano dovuti al fatto che Zesco non ha saldato i suoi debiti, impedendo così alla società di eseguire un robusto programma di manutenzione presso lo stabilimento. (Res)