Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, gli assessori regionali Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e Massimo Sertori (Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni) e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, assistono alle gare di Coppa del mondo di sci di combinata alpina maschile (Super G e Slalom speciale) e, a seguire, presenziano alle cerimonie di premiazione.Ski Stadium di Bormio (SO) (ore 10.30)Nel programma di iniziativa natalizie organizzate da Regione Lombardia, una giornata dedicata a famiglie e bambini con la proiezione del film d'animazione 'Trolls'.Palazzo Lombardia - Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 15.30)VARIEDecima edizione della Bèrghem Frècc con il segretario federale della Lega Matteo Salvini, il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi e tutti i deputati e i senatori bergamaschi del Carroccio.Centro sportivo di via Rio Re - Albino/BG (dalle 19.00) (Rem)