Business news: Cina, spedizioni di smartphone aumenteranno sensibilmente nel 2020

- Le spedizioni cinesi di smartphone aumenteranno dello 0,7 per cento su base annua nel 2020, sostenute dalla crescente popolarità dei telefoni 5G, secondo la società di informazioni di mercato internazionale International Data Corporation (Idc). Si stima che le spedizioni di smartphone in Cina aumenteranno poiché i telefoni 5G si diffondono sul mercato e danno ai consumatori titubanti la spinta finale a cambiare modello. L'Idc prevede inoltre che le spedizioni di telefoni 5G guideranno gli utenti della rete di quinta generazione a breve termine, mentre uno su cinque telefoni sarà connesso alla rete più veloce e stabile entro il 2021. I prezzi di oltre il 20 per cento dei telefoni 5G scenderanno sotto i duemila yuan (circa 285,8 dollari) l'anno prossimo, secondo l'Idc. I dati hanno mostrato che le spedizioni di telefoni 5G in Cina hanno raggiunto le 485 mila unità nel terzo trimestre di quest'anno, la maggior parte delle quali erano ammiraglie al prezzo di oltre 700 dollari. (Cip)