Business news: Siria, attacchi a impianti gas e petrolio nella provincia di Homs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre impianti petroliferi e di gas gestiti dal governo nella provincia siriana di Homs sono stati colpiti, probabilmente con droni. Lo ha riferito il ministero del Petrolio di Damasco. Nessuno ha rivendicato la responsabilità degli attacchi, che la scorsa settimana hanno preso di mira la raffineria di petrolio di Homs - una delle due nel paese - nonché due impianti di gas naturale, tra cui quello di Rayan, nella provincia di Homs. La Siria ha subito carenze di carburante da inizio anno a causa delle sanzioni che bloccano le importazioni e perché la maggior parte dei giacimenti petroliferi del paese sono controllati dai curdi nella parte orientale del paese. Secondo l'emittente televisiva di Stato, gli attacchi sono stati condotti simultaneamente e che l'incendio nella raffineria è stato domato. Il ministero del Petrolio siriano ha affermato che gli attacchi hanno danneggiato alcune "unità produttive" nelle strutture e che in alcune strutture sono già in atto le riparazioni. La città di Homs e la sua periferia è completamente sotto il controllo del governo siriano dal 2017. Tuttavia, alcune parti della provincia vicino al confine con la Giordania rimangono nelle mani dei ribelli. Prima che scoppiasse il conflitto siriano nel 2011, il paese esportava circa la metà dei 350.000 barili di petrolio che produceva ogni giorno. Adesso la sua produzione è scesa a circa 24.000 barili al giorno, in grado di coprire soltanto una parte delle esigenze domestiche. (Res)