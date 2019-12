Business news: Egitto, Al Sisi spinge per il rapido sviluppo delle ferrovie

- I media egiziani hanno parlato la scorsa settimana delle direttive impartite al governo dal presidente Abdel Fatah al Sisi per modernizzare rapidamente le ferrovie. Il quotidiano filo governativo "Al Ahram" e altri media come "al Akhbar" e "al Gomhoria" hanno dedicato ampio spazio alle direttive del presidente Al Sisi per istituire una stazione di servizio centrale integrata per le ferrovie dell'Alto Egitto nella regione di Bashtil; per attuare il progetto della metropolitana di Abu Qir e del tram di Raml nel Governatorato di Alessandria; per continuare a implementare una strategia di modernizzazione del sistema di trasporto in Egitto in modo da potenziare in modo comprensibile questo settore. (Cae)