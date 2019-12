Business news: Emirati, aiuti esteri per 7,79 miliardi di dollari nel 2018

- Nel 2018, gli Emirati Arabi Uniti hanno versato un contributo totale in aiuti esteri superiore ai 28,5 miliardi di dirham (7,79 miliardi di dollari) a favore di 42 paesi. Nella sua relazione annuale, il ministero degli Affari Esteri degli Emirati ha sottolineato “il continuo successo” del paese nel superare l'obiettivo dello 0,7 per cento stabilito dalle Nazioni Unite per il sesto anno consecutivo, fornendo lo 0,93 per cento dell'assistenza allo sviluppo in proporzione al reddito nazionale lordo nel 2018. (Res)