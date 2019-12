Milano: Bestetti (FI), situazione fuori controllo a campo nomadi di via Martirano, Sala lo chiuda subito

- Il presidente del Municipio 7 di Milano, Marco Bestetti (FI), in una osserva che il blitz condotto dai Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta al campo nomadi di via Martirano a Muggiano è "l'ennesima conferma di quanto la situazione di questo campo nomadi, elevato dalla sinistra milanese a modello da replicare, sia completamente fuori controllo". "Questo campo - prosegue Bestetti - sta segnando un triste record di reati, senza considerare le precarie condizioni igieniche e di degrado in cui versa, con carcasse di auto di dubbia provenienza, rifiuti abbandonati ovunque e case pagate coi soldi dei contribuenti completamente sventrate". "Visti gli esiti di questo blitz - prosegue Bestetti - credo che il sindaco Sala non possa perdere altro tempo e debba immediatamente disporne la chiusura per porre fine a questa inaccettabile situazione". "Spiace però dover rilevare che fino ad oggi, al posto di riportare l'ordine e la legalità in questa parte di Milano, la giunta Sala abbia recentemente speso altri 300.000 euro dei milanesi in questa indecenza, confermando come l'ordine delle priorità della sinistra sia completamente ribaltato", conclude il presidente del Municipio 7.(com)