Difesa: Somalia, Guerini ribadisce vicinanza Italia e impegno a non lasciare sola la popolazione

- Il ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, ha ribadito in una nota la vicinanza dell’Italia alla Somalia e l’impegno della Difesa a non lasciare sola la popolazione somala dopo l’attentato avvenuto oggi a Mogadiscio. Secondo quanto si legge in un comunicato stampa del ministero della Difesa, il ministro Guerini, appresa la notizia del grave attentato nella capitale somala, “si è messo in contatto in giornata con il senior del Contingente Italiano in Somalia, colonnello Rollo, a cui ha rappresentato la vicinanza del governo”. Il ministro è stato aggiornato sulla situazione molto critica a Mogadiscio. “Al colonnello ha assicurato che l’Italia è accanto ai suoi uomini e donne impiegati in quella importante missione e al tempo stesso vicina al popolo somalo, così duramente colpito dal terrorismo”, riferisce la nota del ministero della Difesa. Le Forze armate Italiane contribuiscono sin dal 2015 alla missione europea Eutm a Mogadiscio, il cui scopo è l’addestramento delle forze armate somale. Il contingente italiano è composto da circa 100 militari con circa 20 veicoli tattici.(Com)