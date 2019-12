Business news: Cina, governo ha ridotto tasse di oltre 280 miliardi di dollari sino ad ottobre

- Le misure di riduzione delle tasse della Cina hanno fatto risparmiare a imprese e privati circa 1.970 miliardi di yuan (circa 280,73 miliardi di dollari) nei primi dieci mesi dell'anno. Il ministro delle Finanze cinese, Liu Kun, ha informato sulla riduzione delle tasse alla terza riunione plenaria della sessione bimestrale in corso dell'Assemblea nazionale cinese. "Si prevede che le riduzioni totali delle tasse nell'anno raggiungeranno i duemila miliardi di yuan (circa 286 miliardi di dollari), rappresentando oltre il due per cento del Pil", ha detto Liu. Secondo il ministro, le misure di riduzione delle tasse hanno alleggerito l'onere dei costi per le imprese, offrendo sostegno alle piccole e medie imprese e hanno permesso loro di investire di più in ricerca e sviluppo e hanno aumentato i redditi personali e la capacità di consumo. (Cip)