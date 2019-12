Business news: Cina, turisti nel paese in crescita del 4,7 per cento nei primi tre trimestri

- Il numero di turisti in Cina ha visto una crescita costante quest'anno e il numero di viaggi in entrata nei primi tre trimestri di quest'anno è stato di 108,76 milioni, in crescita del 4,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha dichiarato un rapporto del ministero della Cultura e del Turismo che ha raccolto i dati da un'analisi dei prodotti di viaggio della Ctrip Travel Agency e della World Tourism Alliance. Secondo l'Amministrazione nazionale dell'immigrazione cinese (Nia), il paese ha recentemente allentato le esenzioni dal visto di transito, aumentato i periodi di validità del visto e coperto aree in quattro aree amministrative. Con la più recente politica di esenzione, i cittadini di 53 paesi possono richiedere esenzioni dal visto di transito in 30 porti in 23 città cinesi. Ai sensi della regola del transito senza visto di 24 ore, non è richiesto alcun visto per i passeggeri dei voli internazionali, navi o treni che transitano direttamente attraverso la Cina continentale per un soggiorno inferiore a 24 ore. Questa politica è applicabile a quasi tutte le nazionalità. Nel caso in cui desiderino lasciare il porto per visitare la città o trasferirsi in un altro porto durante le 24 ore, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo all'arrivo. (Cip)