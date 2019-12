Business news: Libano, Standard and Poor's conferma rating CCC/C con Outlook negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating internazionale di Standard & Poor's ha confermato il rating del Libano a CCC/C con prospettive negative per l'economia del paese. "I pericoli del vuoto politico prolungato aumentano l'ambiguità rispetto alle politiche", si legge in una nota dell’agenzia di rating diffusa lo scorso 20 dicembre. Inoltre, "il sistema di condivisione del potere basato sulla religione in Libano può ritardare qualsiasi soluzione politica relativa alla formazione del governo", secondo l'agenzia. In base al rapporto "il Libano potrebbe eventualmente affrontare difficili opzioni politiche per quanto riguarda i sistemi monetari e bancari in futuro", e "potenziali riforme potrebbero non essere sufficienti per trovare una soluzione fondamentale alle grandi pressioni finanziarie ed economiche". Il rapporto giunge mentre sono in corso le consultazioni per formare il nuovo governo, dopo che il 19 dicembre Hassan Diab è stato designato premier incaricato. (Lib)