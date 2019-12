Libia: presidente parlamento Tobruk a Cipro, dichiarazione congiunta contro intesa Gna-Turchia (2)

- Saleh ha evidenziato che l'accordo sui confini marittimi tra Ankara e Tripoli non ha valore dal punto di vista del diritto internazionale e della Costituzione libica. Lo scopo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo Saleh, è quello di "provocare i paesi del Mediterraneo orientale" e di intervenire nelle Zone economiche esclusive (Zee) "senza tenere in conto la sovranità degli Stati e i loro confini marittimi e terrestri". Syllouris e Salah hanno convenuto sulla ferma condanna delle azioni turche che rischiano di "destabilizzare l'intera regione del Mediterraneo orientale", definendo "inaccettabile" il piano di Ankara per l'invio di truppe in Libia. (Res)