Prescrizione, Bernini (FI): Conte da avvocato a inquisitore del popolo

- "Sulla prescrizione Conte ha difeso a spada tratta la riforma-obbrobrio di Bonafede, lo sponsor della sua premiership. L'avvocato del popolo è così diventato l'inquisitore del popolo attraverso i processi a vita". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Vedremo in Parlamento cosa faranno Pd e Italia viva: per ora - conclude Bernini - consentendo che la riforma parta dal primo gennaio, sono stati gli esecutori giudiziari della morte del giusto processo". (Com)