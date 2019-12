Serbia: premier Brnabic presenta piano "Serbia 2025", investimenti per 14 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro serbo Ana Brnabic e il presidente Aleksandar Vucic hanno presentato oggi il programma "Serbia 2025", che contiene un piano di investimenti per l'ulteriore sviluppo della Serbia nei prossimi cinque anni. Lo riferisce il governo di Belgrado tramite una nota. Secondo quanto spiegato dalla Brnabic, il programma ha un valore di poco inferiore ai 14 miliardi di euro e sarà finanziato dal bilancio statale ma anche da prestiti di alcune istituzioni finanziarie internazionali. Oltre ai finanziamenti in ricerca, istruzione, sviluppo delle energie rinnovabili e delle piccole e medie imprese, la premier serba ha annunciato che 90 milioni di euro saranno dedicati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale "in quanto vogliamo essere tra i paesi guida in Europa". "Nel 2025 la Serbia sarà un paese leader per i salari e le pensioni, nel quale la disoccupazione sarà come nell'Eurozona, un paese moderno per quanto riguarda istruzione e infrastrutture", ha osservato Brnanic.(Seb)