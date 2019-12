Somalia: presidente lancia appello ad unità nazionale dopo attacco terroristico a Mogadiscio

- Il presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed “Farmajo” ha lanciato un appello all'unità nazionale e sottolineato la necessità di assistenza tempestiva ai sopravvissuti dell'attacco terroristico avvenuto oggi a Mogadiscio e costato almeno 90 morti. "Questo giorno oscuro ha derubato la nostra nazione da decine di vite innocenti, gli autori di questo atroce atto di terrore non oscureranno mai gli spiriti della gente della Somalia. Uniamoci per contrastare questo male in mezzo a noi. Muoviamoci e aiutiamo i sopravvissuti", ha dichiarato il presidente in un messaggio su Twitter. Questa mattina un’autobomba è esplosa nei pressi di un posto di blocco molto trafficato che collega la capitale della Somalia Mogadiscio ad Afgoi nella provincia di Lower Shabelle. Funzionari del governo hanno riferito che al momento dell’esplosione erano presenti al posto di blocco almeno 100 tra veicoli e risciò.(Res)