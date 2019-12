Pensioni: Damiano (Pd), bene Conte, urgente superare rigidità Fornero

- "L’intenzione del presidente Conte di affrontare, il prossimo anno, il tema della flessibilità pensionistica, è lodevole". Lo dichiara Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico, a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in materia pensionistica. "Si tratta - continua Damiano - di una misura necessaria perché la rigidità della legge Monti-Fornero va superata. È anche giusto considerare il tema dei lavori usuranti come meritevole di particolare attenzione. Una legge sui lavori usuranti già esiste dal 2007 e, più di recente, l’Ape sociale ha affrontato anche il tema delle attività gravose. Si tratta di consolidare queste leggi e introdurre una misura di flessibilità differenziata e strutturale. È statisticamente provato - conclude Damiano - che chi svolge lavori faticosi ha una aspettativa di vita più breve". (Com)