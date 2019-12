Somalia-Turchia: presidente Erdogan condanna attacco terroristico a Mogadiscio

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato l’attacco terroristico avvenuto questa mattina nella capitale somala Mogadiscio costato almeno 90 morti, tra cui due cittadini turchi. Offrendo le sue condoglianze del popolo turco alla Somalia Erdogan ha sottolineato in un messaggio su Twitter: "La Turchia è sempre al fianco della Somalia". In precedenza il ministero degli Esteri turco ha rilasciato una dichiarazione nella quale ha sottolineato che "la Turchia continuerà a fornire sostegno per l'immediata instaurazione della pace e della stabilità in Somalia e per garantire la creazione di un ambiente utile allo sviluppo del paese”. Secondo quanto riferisce l’agenzai di stampa turca “Anadolu”, un aereo da carico militare sta arrivando a Mogadiscio per trasportare i somali feriti in Turchia per le relative cure. Questa mattina un’autobomba è esplosa nei pressi di un posto di blocco molto trafficato che collega la capitale della Somalia Mogadiscio ad Afgoi nella provincia di Lower Shabelle. Funzionari del governo hanno riferito che al momento dell’esplosione erano presenti al posto di blocco almeno 100 tra veicoli e risciò.(Res)