Business news: Marocco-Cina, Royal Air Maroc lancia il volo diretto Casablanca-Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Royal Air Maroc collegherà dal 16 gennaio 2020 l'aeroporto Mohammed V di Casablanca all'aeroporto internazionale di Pechino-Daxing. Grazie a questa nuova rotta, la compagnia di bandiera di Rabat collegherà il Marocco alla Cina per la prima volta con voli diretti in meno di 13 ore operati da B787-9 Dreamliner con una capacità di 302 posti, ha affermato la compagnia. Tre collegamenti alla settimana saranno offerti con voli in partenza da Casablanca in programma ogni lunedì, giovedì e sabato alle 17:00 (ora locale) per un arrivo a Pechino alle 11:55 ora locale. "Royal Air Maroc è orgogliosa di offrire ai suoi passeggeri possibilità di volo diretto tra Marocco e Cina. Attesa da tempo, questa nuova rotta aerea contribuirà indubbiamente allo sviluppo della destinazione Marocco nel principale mercato turistico mondiale. Ci consentirà di rispondere a una forte esigenza espressa dagli operatori economici dei due paesi e parteciperà al rafforzamento delle relazioni commerciali ed economiche tra Marocco e Cina”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Royal Air Maroc, Hamid Addou. (Mar)