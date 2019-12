Business news: Cina, profitti imprese statali aumentati del 5,3 per cento nei primi undici mesi dell'anno

- I profitti delle imprese statali cinesi (Soe) sono aumentati del 5,3 per cento su base annua a 3.200 miliardi di yuan (circa 456 miliardi di dollari) nei primi undici mesi dell'anno. Lo ha affermato il ministero delle Finanze cinese sul suo sito web. Il ministero ha spiegato che il ritmo è sceso dall'aumento del 5,4 per cento nei primi dieci mesi. Le Soe amministrate a livello centrale hanno generato un profitto combinato di 2.090 miliardi di yuan (298 miliardi di dollari), in crescita del 7,7 per cento su base annua. I ricavi totali delle Soe hanno raggiunto 55.750 miliardi di yuan (7.950 miliardi di dollari) nel periodo, in aumento del 6,4 per cento rispetto all'anno precedente. Il rapporto tra le loro passività e le attività era del 64,4 per cento alla fine di novembre, invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo il ministero. (Cip)