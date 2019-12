Business news: israeliana Elbit, contratto da 65 milioni di dollari con Paesi Bassi

- La società di sicurezza israeliana Elbit Systems ha annunciato il 21 dicembre scorso di essersi aggiudicata un contratto da 65 milioni di dollari per fornire sistemi radio, computer ed equipaggiamento per i militari con il ministero della Difesa dei Paesi Bassi. Il contratto avrà una durata di due anni. L'accordo prevede che Elbit fornisca ai Paesi Bassi attrezzature per il trasporto di carichi e dispositivi di protezione per i militari equipaggiamento radio e unità informatiche indossabili, nonché sistemi di comando e controllo per veicoli. Elbit, la più grande compagnia della difesa non di proprietà del governo israeliano, la scorsa settimana ha firmato un accordo da 35 milioni di dollari per fornire armi al Montenegro, e lo scorso ottobre ha raggiunto un accordo di circa 200-300 milioni di dollari per fornire all'esercito svizzero un sistema di comunicazioni radio. (Res)