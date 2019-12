Libia: presidente parlamento Tobruk a Cipro, dichiarazione congiunta contro intesa Gna-Turchia

- L'accordo siglato tra la Turchia e il Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna) è una violazione del diritto internazionale e il piano di Ankara di inviare truppe in Libia è inaccettabile. E' quanto concordato in una dichiarazione congiunta dal presidente del parlamento cipriota Demetris Syllouris e dal presidente della Camera dei rappresentanti libica con sede a Tobruk, Aguila Saleh, al termine del loro incontro oggi a Nicosia. Saleh, da ieri nella capitale cipriota, ha incontrato anche il ministro degli Esteri Nicos Christodoulides. Nella giornata di oggi Syllouris e Saleh hanno convenuto sul fatto che il possibile coinvolgimento diretto della Turchia nella crisi in Libia porterebbe ad una completa destabilizzazione non solo del paese ma dell'intera regione. "Stiamo lavorando per la cooperazione con gli Stati della regione, in quanto è l'unica strada che porterà alla prosperità ed alla pace", ha dichiarato il presidente del parlamento cipriota. (segue) (Res)