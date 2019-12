Rifiuti Roma: Pedica (Pd), no discarica a Tragliatella, Raggi non scarichi emergenza su cittadini

- "Solidarietà ai cittadini che oggi hanno manifestato contro la discarica a Tragliatella. Raggi, dopo tre anni di nulla assoluto, ora scarica l'emergenza rifiuti sui cittadini". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Raggi si assuma le sue responsabilità e lasci stare l'area di Tragliatella. Quello non è un sito idoneo ad ospitare una discarica. La sindaca non può far morire un territorio dove ci sono aziende agricole, strutture ricettive e centri residenziali", ha aggiunto. (Com)