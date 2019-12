Milano: tenta furto in negozio della stazione e poi prova a baciare la commessa, arrestato

- Prima ha tentato di rubare da un negozio della Stazione Centrale di Milano, poi si è avvicinato alla commessa, l’ha bloccata e ha provato a baciarla. Per questo un cittadino somalo di 21 anni è stato arrestato per violenza sessuale e false attestazioni a pubblico ufficiale. I reati risalgono allo scorso 10 dicembre. Immediatamente dopo l’uomo è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del settore operativo della Polfer. Dopo l’arresto, convalidato, il 21enne è stato posto in libertà, ma il Gip, su richiesta del pubblico ministero, ha emesso la misura cautelare della detenzione in carcere e per questo la sera del 24 dicembre il somalo è stato nuovamente arrestato dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polfer e trasferito a San Vittore. Il giorno di Natale invece, gli agenti del settore operativo della polizia ferroviaria di Milano Centrale, durante il servizio di prevenzione e repressione dei reati all’interno della stazione, hanno proceduto al controllo di un cittadino tunisino di 61 anni, a carico del quale è risultato esserci un ordine di carcerazione per cumulo di pene di nove anni, tre mesi e 27 giorni di reclusione. L’uomo è stato arrestato e accompagnato al carcere di San Vittore. (com)