Business news: Cina, Bce, meno export e investimenti ridimensionano crescita in 2020

- In Cina "l’attività economica rimane su una traiettoria di graduale rallentamento". E' quanto si legge nel Bollettino economico n. 8 del 2019 della Banca centrale europea. "Nel terzo trimestre del 2019 la crescita del Pil sui dodici mesi è scesa al 6,0 per cento, dal 6,2 del secondo trimestre, trainata dalle esportazioni nette più deboli. Gli investimenti, che hanno deluso le aspettative, dovrebbero mantenersi deboli, mentre la disputa commerciale con gli Stati Uniti - osserva il documento - continua a gravare sul commercio internazionale. In prospettiva, nel 2020 la crescita dovrebbe subire un ulteriore ridimensionamento dovuto al rallentamento delle esportazioni e alla debolezza degli investimenti, per poi risalire lievemente nel 2021 e nel 2022, sostenuta da interventi di policy". (Rin)