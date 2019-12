Milano: quattro feriti in incidente d'auto a Gaggiano, 19enne in arresto cardiaco

- Oggi pomeriggio sulla strada provinciale 38 a Gaggiano, nel Milanese, più veicoli sono stati coinvolti in un incidente e uno di questi è finito nel fosso. Lo rende noto l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta sul posto intorno alle 14.30. Quattro i feriti, tra cui un 19enne, G. N., a cui il trauma ha provocato un arresto cardiocircolatorio. Sono stati necessari quindici minuti di rianimazione per riprendere il ragazzo, che è stato poi trasferito all’ospedale di Rozzano. È stato invece portato all'ospedale Niguarda con diversi traumi B. C., un ragazzo di 17 anni. Gli altri feriti sono M. M, una donna di 62 anni, che viaggiava sul sedile anteriore e ha riportato un trauma al torace, al bacino e agli arti e M. A., un uomo di 69 anni, che era alla guida di una delle auto: rimasto cosciente, ha riportato diverse contusioni. (Rem)