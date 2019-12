Istruzione: sindacato Flc-Cgil, si torna a due ministeri ma restano i problemi (3)

- "Ci sembra di poter affermare, inoltre, con qualche certezza - continua la Flc-Cgil - che le risposte agli interrogativi forti espressi da Fioramonti con le sue dimissioni non sono arrivate. Restano del tutto intatte due questioni sostanziali: quale impegno del governo per trovare le risorse necessarie per l'intero sistema dell'Istruzione e della Ricerca e quali riforme strutturali adottare, nel medio e nel lungo periodo, per restituirgli equilibrio e dignità. Senza queste risposte decisive, ci sembra di poter dire oggi che il rischio paventato da Fioramonti resti del tutto inalterato e che i due neoministri potrebbero ritrovarsi nelle stesse condizioni di debolezza e fragilità. Naturalmente speriamo di essere smentiti nei prossimi giorni - conclude il sindacato - e faremo di tutto perché sia così, a partire dal rispetto delle intese sottoscritte e dalla stesura del Def. (Rin)