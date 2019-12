Montenegro: presidente Djukanovic promulga legge su libertà religiosa

- Il presidente montenegrino Milo Djukanovic ha promulgato la controversa legge sulla libertà religiosa approvata nella giornata di ieri dal parlamento di Podgorica. Lo riferisce l'emittente televisiva pubblica del Montenegro. Il Fronte democratico, all'opposizione, ha chiesto nelle scorse ore al capo dello Stato di non firmare questa legge ma di inviarla nuovamente in parlamento. Un tribunale montenegrino ha disposto in precedenza la liberazione dei tre deputati dell'opposizione filo serba arrestati ieri dopo le proteste contro l'approvazione della nuova legge sulla libertà religiosa; in questo modo sono stati liberati anche gli ultimi tre dei 17 deputati fermati ieri per le tensioni in aula. Nella giornata di ieri 17 deputati del Fronte democratico, all'opposizione in Montenegro, e altre cinque persone hanno "scatenato il caos" nell'aula parlamentare dopo l'approvazione della discussa legge sulle libertà religiose. Secondo alcune fonti, i deputati del Fronte democratico hanno lanciato un mezzo pirotecnico nell'aula e hanno "scatenato una serie di incidenti, tentando di aggredire i deputati della coalizione di maggioranza". (segue) (Mop)