Roma: Vivarelli, vergognoso quanto accaduto a centro Anffas. Amministrazione vicina ad associazione

- "Molta rabbia per la notizia della devastazione di un centro diurno di riabilitazione per persone con disabilità avvenuta durante le festività natalizie nel quartiere Monteverde. Vandali hanno distrutto gli arredi, la cucina, i bagni della struttura dell'Anffas Roma, l'Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, che ospita 140 ragazzi". Lo scrive, su Facebook, l'assessora al Patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli. "Nei giorni scorsi ho partecipato come delegata della sindaca Virginia Raggi - aggiunge - all'inaugurazione di una nuova struttura residenziale dell'associazione, sempre all'interno di Villa Pamphili. Ho incontrato gli operatori, i volontari e i responsabili e ho apprezzato la dedizione, l'impegno e l'amore che infondono nel loro lavoro. Andare a colpire tutto questo con un atto vandalico fine a se stesso, non è stato rubato niente, è vergognoso. Appena ho saputo quanto accaduto ho telefonato ai responsabili dell'associazione per esprimere la mia vicinanza e quella di Roma Capitale, presto li andrò a trovare. Le istituzioni sono presenti e condannano con forza questo gesto vigliacco". (Rer)