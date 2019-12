Regionali Calabria: Zingaretti, centrosinistra competitivo per rinascita Regione

- Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, invita tutto il partito a mettersi al lavoro per il successo nelle Regionali in Calabria in programma il 26 gennaio. "Il centrosinistra - afferma Zingaretti - mette a disposizione di Callipo in Calabria una squadra competitiva, di rinnovamento, competenza e novità che contribuirà a rafforzare l'impegno per cambiare tutto e per contrastare la destra sovranista e populista che utilizza il Mezzogiorno per la propaganda. Tutti al lavoro per quella rivoluzione dolce indicata da Callipo al servizio di una terra meravigliosa e piena di energie che merita rispetto, una classe dirigente consapevole delle sfide del futuro e non provocazioni finalizzate solo alla campagna elettorale", conclude Zingaretti. (Rin)