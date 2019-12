Trasporti: dal Mit 830 milioni di euro per prolungamenti e potenziamenti di metropolitane e linee di superficie milanesi

- Negli ultimi giorni Milano ha ricevuto dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti 830 milioni di euro per prolungamenti e potenziamenti di metropolitane e linee di superficie. Il Mit - fa sapere una nota di Palazzo Marino - ha infatti dato parere positivo all'inserimento di 15 milioni di euro in legge di bilancio per il potenziamento dell'hub Cinisello Balsamo – Monza Bettola tra M1-M5-A4-SS36; il Ministero ha poi inserito 812 milioni di euro nello schema di decreto che ha ricevuto l'intesa in conferenza unificata Stato Regioni Comuni per il prolungamento della M1 da Bisceglie a Baggio-Olmi-Cesano Boscone, per il sistema di segnalamento e per 21 treni della M3 e cinquanta filobus. Con un altro decreto appena approvato sono stati destinati al Comune di Milano 1,9 milioni di euro per la progettazione (PFTE) dell'hub M4 Segrate-Linate, del prolungamento della M5 S.Siro - Settimo Milanese, per il prolungamento della metrotranvia Nord da Bicocca a Ospedale Niguarda Pronto Soccorso e per il prolungamento del tram 2 da Bausan a Bovisa Fs e Villapizzone Fs (altro tratto della metrotranvia Nord). I progetti non riguardano solo interventi in Milano ma soprattutto prolungamenti nell'area metropolitana milanese che consentiranno di offrire un sistema di trasporto pubblico competitivo e fruibile a circa 4,5 milioni di abitanti che vivono e lavorano negli oltre 230 Comuni della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza e aree limitrofe, una delle aree più densamente abitate in Europa. (segue) (com)