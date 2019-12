Editoria: Gelmini (FI), "Il Foglio" deve continuare a vivere, governo trovi una soluzione

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma che "il governo non ha ancora chiarito la vicenda relativa a 'Il Foglio'". Dopo che, qualche giorno fa, una nota del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio "prendeva tempo in relazione all'erogazione del contributo pubblico previsto dalla legge - dice Gelmini - oggi il premier Conte non ha aggiunto altro, lasciando dietro di sé un velo di incertezza sul futuro di questo importante quotidiano. Ribadisco la solidarietà e il sostegno di Forza Italia a tutta la redazione e al direttore Claudio Cerasa. 'Il Foglio' deve continuare a vivere, si trovi al più presto una soluzione", conclude Gelmini. (Rin)