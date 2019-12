Governo: Zanella (FI), quanto durerà il valzer delle poltrone?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua il 'valzer delle poltrone' a spese degli italiani, per tenere calmi gli animi grillini" scrive su Facebook la deputata di Forza Italia, Federica Zanella. "Ormai i pentastellati sono tutto e il contrario di tutto. Dai tagli che volevano realizzare - aggiunge Zanella - si sono trovati alla generazione di nuovi incarichi e ruoli. Per tentare infatti di accontentare tutte le loro diverse 'anime' ecco la divisione di un ministero importante come quello dell'Istruzione, che arriva solo dopo l'ennesimo fallimento di questo governo. Ma a quanti altri fallimenti, moltiplicazioni di ministeri e oneri per i cittadini, dovremo assistere prima di dare soluzioni vere agli italiani stanchi di questa maggioranza che fa acqua da tutte le parti? La verità è una sola: non hanno ascoltato il mondo della scuola, dell'università e della ricerca e non hanno trovato fondi a sufficienza da destinare a un settore centrale per il futuro del nostro paese", conclude Zanella.(Com)