Regionali Emilia-Romagna: Cambiamo! presenta lista a sostegno Borgonzoni

- È stata presentata oggi la lista "il Popolo della Famiglia-Cambiamo!" a sostegno della candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni. "Abbiamo deciso assieme al presidente Toti di dare il nostro contributo come Cambiamo! alla coalizione di centrodestra, laddove siamo più radicati sul territorio, per la prima volta in una partita elettorale di rilievo nazionale. La competizione in Emilia Romagna è aperta e potrebbe vederci decisivi per la vittoria", dichiara Valentina Mazzacurati, responsabile di Cambiamo! per l'Emilia Romagna e capolista a Modena. (Rin)