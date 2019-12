Nord Macedonia: governo approva bozza di legge per ratifica Trattato Nord Atlantico

- Il governo della Macedonia del Nord ha approvato oggi la bozza di legge per la ratifica del Trattato Nord Atlantico, siglato a Washington il 4 aprile 1949. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mia". La legge di ratifica del Trattato Nord Atlantico dovrà ora essere adottata dal parlamento di Skopje, per permettere al paese di diventare ufficialmente il 30mo membro della Nato. Il governo macedone sta accelerando le procedure per la ratifica prima dello scioglimento del parlamento previsto per il mese di febbraio in vista delle elezioni anticipate annunciate per il 12 aprile. Sono 28 su 29 i paesi alleati della Nato che hanno già siglato il protocollo di adesione di Skopje. All'appello manca solo la Spagna che dovrebbe compiere questo passo nel mese di gennaio. (Mas)