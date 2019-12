Regionali Calabria: Tripodi (FI), partito solido e lista competitiva, in campo per vincere

- "Forza Italia dimostra ancora una volta di essere un movimento solido e ben radicato, schierando in provincia di Reggio Calabria una lista competitiva e ambiziosa con il giusto mix di competente esperienza e di novità come Giuseppe Romeo, esponente nazionale del movimento giovanile". Lo dichiara Maria Tripodi, deputata reggina e vice cordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. "C'è soddisfazione - aggiunge Tripodi - per il sapiente lavoro portato avanti in queste settimane dal coordinamento provinciale guidato dal collega Cannizzaro che, con equilibrio e lungimiranza da profondo conoscitore del territorio, ha dato quel giusto imprinting che sono certa contribuirà significativamente alla vittoria della nostra candidata Presidente, Jole Santelli. Siamo in campo per la madre di tutte le battaglie: fare della Calabria una Regione dinamica, efficiente e al servizio dei cittadini", conclude Tripodi. (Com)