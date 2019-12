Ambiente: Costa nel Parco nazionale della Sila, produrre sviluppo green

- Produrre sviluppo e occupazione in armonia con l’ambiente: il ministro Sergio Costa presenta le Zone economiche ambientali (Zea) nei Parchi nazionali. Dopo la tappa in Cilento oggi è stata la volta del Parco nazionale della Sila. Alla presenza di Francesco Aiello, candidato M5s alla presidenza della Regione Calabria, il ministro Costa ha illustrato la normativa di recente istituita, che tra le altre cose prevede forme di sostegno alle imprese impegnate in programmi o investimenti che rispettino l’ambiente, nonché agevolazioni e vantaggi fiscali per chi voglia rilanciare attività imprenditoriali nei parchi. Investimenti green che saranno avviati grazie agli incentivi della Zea e valorizzeranno le risorse naturali di cui è dotato tutto l'altopiano della Sila: la montagna potrà rappresentare il luogo del riscatto di vaste aree della Calabria. "Per la prima volta - ha sottolineato Francesco Aiello - si coniugherà sviluppo economico salvaguardando aree protette in un’ottica di tutela ambientale che guarda al futuro della nostra terra e alle nuove generazioni che la vivranno". (Rin)