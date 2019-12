Istruzione: sindacato Flc-Cgil, si torna a due ministeri ma restano i problemi

- La vicenda delle dimissioni del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, si è conclusa con la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di tornare alla nomina di due ministri: Lucia Azzolina, già sottosegretaria al Miur, per la Scuola e il rettore della Federico II di Napoli, nonché presidente della Conferenza dei rettori, Gaetano Manfredi, per l'Università e la Ricerca. Sulle designazioni, la Flc (Federazione lavoratori della Conoscenza) Cgil, esprime in una nota le sue considerazioni: "Ad entrambi, naturalmente, va l'augurio di buon lavoro della Flc-Cgil", scrive il sindacato che poi spiega: "Nel giustificare la scelta, il presidente Conte ha rilevato, in sede di conferenza stampa a Palazzo Chigi, che 'la cosa migliore per potenziare la nostra azione, sia separare il comparto scuola dal comparto Università e Ricerca. Sembrano appartenenti alla stessa filiera, ma hanno logiche ed esigenze molto diverse, sarà creato un nuovo ministero dell'Università e della Ricerca'. Difficile dare un giudizio a caldo su questa doppia designazione - aggiunge la Flc-Cgil -: lo spacchettamento più che rispondere a una logica di governo dei settori, segue evidentemente esigenze politiche interne alla maggioranza ed è tutto quello che non avremmo voluto vedere in questo difficile passaggio. Ci sembra un passo indietro rispetto all'idea che esista una filiera della conoscenza su cui fare un grande investimento come paese". (segue) (Rin)