Istruzione: sindacato Flc-Cgil, si torna a due ministeri ma restano i problemi (2)

- "In un altro passaggio della conferenza stampa - afferma ancora la Flc-Cgil - il presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di rilanciare il comparto della Ricerca e dell'Università aggiungendo: 'Non è vero che non abbiamo compiuto dei passi in avanti, per la prima volta abbiamo introdotto l'Agenzia nazionale per la ricerca, questa è una iniziativa strategica. Dobbiamo fare qualche sforzo in più, dobbiamo rilanciare un piano straordinario per i ricercatori'. Confermiamo tutti i dubbi, le contrarietà e le critiche che abbiamo più volte rivolto all'Agenzia nazionale per la ricerca", scrive il sindacato nella sua nota, perché "rischia di essere un carrozzone burocratico che riporta nelle mani della politica la libertà della ricerca in Italia". (segue) (Rin)