Montenegro: presidente Djukanovic promulga legge su libertà religiosa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Dusko Markovic ha affermato ieri di non attendersi un'ulteriore radicalizzazione della situazione. Markovic ha dichiarato che il governo "assicurerà il funzionamento del paese". Il parlamento montenegrino ha approvato ieri la legge sulle libertà religiose nella versione criticata dalla Chiesa ortodossa serba in quanto prevede la possibilità di esproprio di alcune proprietà della Chiesa. Precedentemente, il metropolita montenegrino della Chiesa ortodossa serba Amfilohije ha accusato il governo di avere varato la nuova legge sulle libertà religiose per "generare conflitto". Amfilohije ha detto al quotidiano "Dan" che "uno stato moderno ha il ruolo e l'obbligo di garantire la pace, lo stato di diritto e il diritto alla proprietà per tutti, mentre da noi succede il contrario: un esecutivo che deve garantire la pace si attiva per produrre il conflitto". (segue) (Mop)